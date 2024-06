Rafael Badra Amanda Figueiredo assina sobremesa de Dia dos Namorados do ‘A Mano

Cocriada por Zorro Bandeira, atual chef do restaurante italiano, a receita aposta na dupla framboesa e pistache para surpreender neste 12 de junho

Para abrilhantar o menu de 12 de junho, Dia dos Namorados, o restaurante italiano ‘A Mano , na 411 Sul, escalou a patissier Amanda Figueiredo, da Mandiê Doceria. Incubida de desenvolver uma sobremesa exclusiva para a data, a brasiliense apostou na irresistível dupla framboesa e pistache.

“Pensei em uma sobremesa com uma ganache cremosa do ingrediente mais vendido pela Mandiê no Dia dos Namorados do ano passado: o pistache”, revela Amanda. “Para a combinação perfeita, adicionamos a acidez da nossa geleia de framboesa ao sabor amendoado e inconfundível da noz”, detalhe a patissier.

O doce, cocriado por Zorro Bandeira, atual chef do ‘A Mano, acompanha base crocante de biscoito e gelato flor di lati artesanal. Pedaços de pistache e framboesas frescas vêm para decorar.

A sobremesa em collab permanecerá à venda no menu do restaurante por R$ 49 até o fim de junho.









