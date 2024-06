Caio Barbieri Solidariedade: CLDF arrecada 11 toneladas de doações para o RS

A Câmara Legislativa ( CLDF ) contabilizou, até agora, mais de 11 toneladas de doações destinadas a ajudar o Rio Grande do Sul na reconstrução pós-tragédia climática ocorrida em maio. Na última quinta-feira (6), uma nova leva de donativos, totalizando 4 toneladas, foi entregue à Força Aérea Brasileira (FAB) na sede da Casa, por meio do programa CLDF Solidária.

A população colaborou doando cestas básicas, ração animal, roupas, itens de higiene e limpeza, demonstrando a união da comunidade para auxiliar aqueles que mais precisam.

O presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB), ressaltou a importância de manter a campanha em andamento, afirmando que a FAB irá orientar sobre as necessidades futuras do estado gaúcho.

“A solidariedade não pode se limitar a um único ato, precisamos continuar e ampliar nossa ajuda”, incentivou .

O brigadeiro do ar Pontirolli, chefe da Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais do Comandante da Aeronáutica (Aspaer), elogiou a mobilização da sociedade civil e destacou o esforço da Força Aérea para transportar os donativos. A

“A Força Aérea fez um esforço descomunal para entregar todos os bens, mas isso não teria nenhum sentido se não tivéssemos o que transportar”, disse.

O vice-presidente da CLDF, Ricardo Vale (PT), enfatizou o engajamento da população, ressaltando que a Casa do Povo contou com o apoio ativo da comunidade para ajudar os irmãos do sul do país.

“A Câmara é considerada a casa do povo e a população do DF participou ativamente deste processo para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul”, destacou.

