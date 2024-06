Redação GPS Porsche Center Brasília promove evento especial em estreia de filme

Os clientes do Porsche Center Brasília participaram de uma experiência especial e única na noite da última quinta-feira (6). A estreia do filme ‘Bad Boys 4: Até o Fim’, que tem cenas com um Porsche 911 Turbo S, foi uma excelente oportunidade para reunir entusiastas da marca e do cinema.

Os clientes participaram de uma recepção exclusiva no Lounge do Iguatemi Brasília , onde estava exposto um Porsche 911 Carrera S da Eurobike, gestora do Porsche Center Brasília.

O evento começou às 20h e contou com a presença de Juliana Sabino, embaixadora do Women In Porsche Brasil. Ao GPS Brasília, Juliana disse que o evento foi cuidadosamente planejado para garantir uma atmosfera elegante e sofisticada, alinhada com a imagem da marca.

“ A presença de veículos icônicos da Porsche no local também adicionou um toque especial, permitindo que os participantes apreciassem de perto a engenharia e o design. A mistura de entretenimento e estilo de vida de luxo torna essas ocasiões memoráveis e reforça a ligação emocional dos clientes com a marc a”, afirmou.

A recepção contou com um coquetel de boas-vindas antes da exibição do filme na sala do Cinemark.

‘Bad Boys 4: Até o Fim’, com direção de Adil El Arbi e Bilall Fallah, mostra como os detetives Mike Lowrey e Marcus Burnett enfrentam uma reviravolta dramática: agora, eles que são os procurados. No elenco, astros como Will Smith, Martin Lawrence e Vanessa Hudgens.

Confira quem passou pelo evento nas fotos de Vanessa Castro:

Erhicley Sousa, Soledade Baracat e Luiz Baracat Denise Rios e Ivo Castelli Bruno Ribeiro e Luiz Souza Lima Alexandre Campos, Fernanda Silveira e Diogo Silveira Porsche Porsche Porsche Magaly Rodopoulos, Jorge Rodopoulos e Geraldo Mello Mabelle Caminha e Diego Marques Luciola e Thiago Aor Lucca Lage e Pedro Ponchio Junior e Manuela Behrens Juliana Honorato e José Cassio Henrique Bento, William Bento e Adriano Nakashoji Guilherme Figueiredo Gisela Bresse e Anna Diniz George Carvalho

