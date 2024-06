Paula Santana Nova suíte presidencial do Kubitschek Plaza é inaugurada com mobiliário original de JK

Em 1989 nascia o Kubitschek Plaza, um dos poucos hotéis cinco estrelas existentes na capital da República à época. Inspirado no fundador de Brasília, o prédio de arquitetura contemporânea repleto de obras de arte e detentor de um acervo de fotos exclusivas de JK ganhou sua notoriedade por receber personalidades expressivas que visitam Brasília.

Três décadas se passaram, e atualmente sob gestão de André Octávio Kubitschek, bisneto de JK e um dos herdeiros do conglomerado erguido por Paulo Octávio, o hotel inicia um retrofit à altura de seu nome e localização. A começar pela suíte presidencial, inteiramente reformada e adaptada. Com uma peculiaridade que merece reconhecimento, a presença no cardápio do famoso Pudim JK, receita centenária da família desde os idos em Minas Gerais.

Com projeto assinado pela arquiteta Cybele Barbosa, o espaço de 117m² preservou o estilo clássico e cool ao aliar mobiliários novos de origem nobre ao acervo da família Kubitschek, que foi restaurado especialmente para o ambiente.

“ O intuito é acolher, fazer da suíte um espaço que abraça, onde o hóspede sinta-se em casa, com vontade de ficar. Neutralizamos a marcenaria para dar protagonismo à vista panorâmica da cidade” , explica a arquiteta.

Ao descerrar a fita que inaugura a nova suíte presidencial, André discorreu algumas palavras bastante empolgado.

“Pensamos no aconchego com dimensão de um apartamento. Temos três varandas com vista magnífica de Brasília. Investimos em obras de arte de artistas locais, como Galeno, Darlan Rosa e as fotografias de Celso Junior que expressam tão bem a nossa cidade. Estamos investindo em Brasília porque acreditamos arduamente no seu potencial turístico. Recentemente, nossa Brasília foi citada no The New York Times como a principal cidade para os estrangeiros visitarem o Brasil” , destaca o jovem executivo, diretor da Plaza Brasília Hotéis, que abriga seis empreendimentos.

Entre hall, cozinha, sala de jantar, office, salas de leitura e de estar com tevê de 70”, além do quarto com vista dentre as três varandas, o ambiente abriga até nove pessoas e tem acabamento em mármore Michelangelo, quartzito Vivid Green com acabamentos em aço Corten. O enxoval também compõe a sofisticação e leva a assinatura da prestigiada marca Trousseau. Dentre os amenities, marcas como Jo Malone, Bath & Co. e Granado.

“Nós projetamos o melhor para nossos hospedes. Fizemos questão que ele tivesse a sensação de pertencimento do universo JK” , esclarece Andrea Carvalho, gerente de manutenção e design da rede.

Uma das peculiares que mais se destacam é o espaço de leitura com as poltronas que fizeram parte do acervo do presidente , bem como a escrivaninha utilizada frequentemente por JK em sua gestão presidencial. “Estamos prontos para receber chefes de estado, autoridades, presidentes de entidades e personalidades” , diz Saulo Borges, gerente comercial da Plaza Brasília.

“Esse é só o começo” , conclui André Kubitschek, referindo-se à repaginada pela qual os demais hotéis passarão.