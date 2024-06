Redação GPS Mais de 500 vagas de emprego estão disponíveis nesta semana no DF

No início desta semana, o Distrito Federal está oferecendo um total de 523 vagas de emprego em suas agências do trabalhador. Os salários disponíveis variam de R$ 1.412 a R$ 5 mil, com opções em diferentes áreas e níveis de exigência. Uma das vantagens é que não é necessário comprovar experiência para todas as oportunidades ofertadas.

De acordo com as informações disponíveis, entre as vagas disponíveis, 20 são para representante comercial autônomo em Ceilândia , com um salário de R$ 2.800. Além disso, há outras 20 vagas em Samambaia Sul, sendo dez para a função de padeiro e outras dez como pizzaiolo, ambas com salário de R$ 1.515.

Para aqueles que buscam salários acima de R$ 2 mil, há cinco vagas disponíveis no Núcleo Bandeirante para mecânico de autos em geral, com salário de R$ 3.397,48, e três oportunidades para eletricista de instalação de veículos automotores, com salário de R$ 3.393,72, na mesma região. Na Asa Sul, seis vagas de garçom estão sendo oferecidas, com salário de R$ 3.800.

Inclusive, mesmo que nenhuma das oportunidades seja atraente para o candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, pelo aplicativo Sine Fácil ou solicitar atendimento pelo e-mail [email protected].

The post Mais de 500 vagas de emprego estão disponíveis nesta semana no DF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .