Emanuelly Fernandes Mãe de Marília Mendonça aparece na Web após grave acidente de carro

Dona Ruth Moreira, 55 anos, mãe da cantora Marília Mendonça, sofreu um grave acidente de carro na noite da última quarta-feira (5), em São Paulo. O acidente aconteceu quando um caminhão passou no sinal vermelho e colidiu com o carro dirigido por seu marido, Deyvid Fabrício. Apesar da seriedade do acidente, ambos tiveram apenas ferimentos leves.

Pela primeira vez desde o incidente, Dona Ruth apareceu nas redes sociais para agradecer o apoio recebido de amigos, familiares e fãs.

“Oi, gente, boa noite. Passando aqui para agradecer às mensagens carinhosas de amigos, da família, dos parentes, para dizer que está tudo bem, tá? Muito obrigada pelo carinho, pelas orações, e está tudo bem. Eu estou aqui me recuperando”, disse ela, explicando que ainda está em processo de recuperação.

Dona Ruth, que tem medo de voar, estava retornando para Goiânia quando ocorreu o acidente. Ela sofreu fratura em duas costelas e foi levada imediatamente para um hospital, de onde foi liberada na quinta-feira (6/6), segundo informações foram divulgadas pelo portal Leo Dias.

“Eu não tinha vindo antes falar com vocês porque eu ainda sinto um pouco de falta de ar, sinto dores, estou meio inchadinha e estou aqui deitada”, completou.

Familiares informaram que, apesar do susto e das lesões, Dona Ruth e Deyvid Fabrício estão bem e recebendo todo o cuidado necessário.

