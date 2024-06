Caio Barbieri Genocídio contra o povo Tutsi: Embaixada de Ruanda realiza evento solene em Brasília

A Embaixada de Ruanda no Brasil promove, pela 30ª vez, o evento solene Kwibuka 30 anos, em memória aos mais de um milhão de ruandeses mortos no genocídio contra o povo Tutsi, que ocorreu em 1994. Na língua oficial dos ruandeses, Kinyarwanda, “Kwibuka 30” significa “lembrar 30” e simboliza a importância de manter viva a memória das vítimas.

A cerimônia ocorre na Câmara Legislativa ( CLDF ) no dia 12 de junho, das 13h30 às 15h, e contará com a presença do embaixador de Ruanda no Brasil, Lawrence Manzi, autoridades ruandesas, representantes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e parlamentares brasileiros. O tema desta edição do Kwibuka 30 será “Lembrar-Unir-Renovar”.

Além da solenidade, será realizada uma exposição chamada “Peace is our choice: A paz é nossa escolha”, de 11 a 14 de junho, no mesmo local. O objetivo é transmitir dados históricos, relatos de vítimas e de personagens importantes, além de destacar as histórias de superação e resiliência do povo ruandês.

O Kwibuka 30 busca sensibilizar a comunidade internacional sobre a importância da vida e da humanidade, além de reforçar o compromisso com os direitos humanos fundamentais. O evento também serve como uma oportunidade para manifestar solidariedade aos sobreviventes e prestar homenagem às vítimas, além de reforçar o compromisso na luta contra a discriminação e o discurso de ódio.

A programação do evento visa garantir que atrocidades como o genocídio de 1994 nunca mais se repitam, seja em Ruanda ou em qualquer outra parte do mundo. A iniciativa também reforça o compromisso de preservar a memória das vítimas e promover a paz e a reconciliação.

O evento é gratuito e aberto ao público.

The post Genocídio contra o povo Tutsi: Embaixada de Ruanda realiza evento solene em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .