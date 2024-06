Redação GPS Flora Gil atualiza estado de saúde de Preta Gil após internação

A madrasta de Preta Gil, Flora Gil, atualizou o estado de saúde da cantora, que foi internada na última sexta-feira (7) na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a uma infecção urinária resultante de um cálculo renal.

“Preta Gil é forte e já está muito bem! Logo ela tá de volta com força total”, declarou Flora Gil no seu Instagram, tranquilizando os fãs. A publicação foi acompanhada de uma foto em que Flora aparece segurando o braço da cantora no quarto do hospital.

A assessoria de Preta Gil confirmou a internação e explicou que a cantora precisou cancelar sua participação no evento São João da Thay. Em 2023, Preta passou por um tratamento contra o câncer no intestino, do qual informou estar curada desde dezembro de 2023 .

Apesar de hospitalizada, Preta Gil apareceu nas redes sociais no nesse domingo (9), para parabenizar a cantora Luísa Sonza pela iniciativa de criar um festival para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul.

