Redação GPS Festival Trilha da Inclusão: celebração e acessibilidade cultural em Brasília

Entre os dias 14 e 16 de junho, o Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), em Brasília , será o palco do Festival Trilha da Inclusão. Este evento gratuito é dedicado a evidenciar o protagonismo das pessoas com deficiência, promover diálogos sobre acessibilidade e inclusão, além de facilitar o acesso de todos aos bens culturais.

A programação do festival é rica e diversificada, contando com seminários, oficinas, exposições, apresentações culturais e uma feira de artesanato. Especialistas renomados como Gabriella Zubelli, Luiza Habib e Karen Montija conduzirão seminários sobre acessibilidade cultural, estética e arquitetônica. Esses eventos ocorrerão ao longo dos três dias, abordando temas cruciais para a inclusão.

Além dos seminários, o festival oferecerá oficinas de yoga e meditação, desenho e ilustração, e espaços dedicados a diversidades sensoriais e massoterapia. Essas atividades, ministradas por profissionais especializados, visam proporcionar bem-estar e integração.

A Feira ARTeira destacará o talento e a diversidade dos expositores com deficiência, promovendo a valorização de seus trabalhos. Diversas apresentações culturais também farão parte do evento, incluindo um show de rap com Fillipe Costta, um espetáculo de dança com o Grupo Além da Pele e a peça teatral “O corpo que vê – De dentro pra fora, de fora pra dentro”.

Um dos grandes destaques do festival será a exposição “Silenciado pelo destino” do artista Rafael Santos (Odrus), que utilizará audiodescrição e realidade aumentada para tornar a arte acessível a todos.

O encerramento do festival acontecerá no domingo, às 20h, no Clube do Choro de Brasília, com um show das bandas Surdodum e Tribo de Jah. Embora o evento seja gratuito, é necessário retirar ingressos antecipadamente.

As atividades formativas do festival, que incluem cursos de Braille, acessibilidade cultural e audiodescrição, já estão em andamento e continuarão até julho. A programação completa do evento pode ser acessada no canal digital do projeto: @trilha.dainclusao.

Programação do Festival Trilha da Inclusão:

Sexta-feira (14/06)

Seminário “Semeando Novas Ideias”: 10h às 12h, Sala Marco Antônio. Ingressos: Sympla .

Espetáculo “Dia de Sol”: 15h, Teatro Hugo Rodas. Ingressos: Sympla .

Abertura da Exposição “Silenciado pelo Destino”: 19h às 22h, Galeria Rubem Valentim. Acesso livre.

Show – Fillipe Costta: 20h30, Praça Central. Acesso livre.

Sábado (15/06)

Yoga e meditação: 10h às 11h, Sala Multiuso. Atendimento por ordem de chegada.

Feira ARTeira: 10h às 18h, Praça Central. Acesso livre.

Espaço Zen – Massoterapia: 13h às 17h, Sala Aquário. Atendimento por ordem de chegada.

Espaço Acolher: 10h às 18h, Galpão das Artes. Atendimento por ordem de chegada.

Seminários sobre acessibilidade: diversos horários, Sala Multiuso. Ingressos: Sympla .

Espetáculo “O Corpo que vê”: 19h30, Teatro Hugo Rodas. Ingressos: Sympla .

Domingo (16/06)

Yoga e meditação: 10h às 11h, Sala Multiuso. Atendimento por ordem de chegada.

Feira ARTeira: 10h às 18h, Praça Central. Acesso livre.

Espaço Zen – Massoterapia: 13h às 17h, Sala Aquário. Atendimento por ordem de chegada.

Espaço Acolher: 10h às 18h, Galpão das Artes. Atendimento por ordem de chegada.

Seminários e oficinas: Diversos horários, Sala Multiuso e Mezanino. Ingressos: Sympla .

Show de Encerramento: Surdodum e Tribo de Jah, a partir das 19h, Clube do Choro. Ingressos disponíveis a partir de 10/06 na Bilheteria Digital.

The post Festival Trilha da Inclusão: celebração e acessibilidade cultural em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .