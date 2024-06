Redação GPS Escritório Valéria Gontijo é convidado para projetar Hotel da Gávea no Rio

Convidados pelo novo proprietário do Hotel da Gávea, no Rio de Janeiro , o escritório brasiliense Valéria Gontijo + Arquitetos anunciou que será responsável pelo projeto do empreendimento .

O projeto original, em meio da Floresta da Tijuca, é de 1953 desenhado pelo arquiteto Décio da Silva Pacheco, durante o auge da arquitetura moderna brasileira.

A edificação em concreto de 15 pavimentos no meio do verde da mata, tem vista para a praia de São Conrado e, de acordo com o escritório, adota os princípios da arquitetura moderna, como planta sobre pilotis, pavimento livre, terraço jardim e janela em fita.

“ A volta desse empreendimento icônico foi anunciada algumas vezes, mas agora, finalmente, vai sair do papel. Estamos muito felizes de compartilhar com vocês que seremos responsáveis pela arquitetura desse projeto “, diz o anúncio publicado nesta segunda-feira (10) no Instagram.

Chamado de Gávea Tourist Hotel, o local chegou a ganhar uma boate nos anos 1960, mas teve suas obras abandonadas logo na década seguinte após a empresa que administrava o projeto falir. A previsão era de 440 quartos de luxo em mais de 30 mil metros quadrados de área construída e até um teleférico.

