Emplavi lança Residencial Esmeralda em evento especial

Se em maio a Emplavi celebrou 42 anos de existência, em junho, o motivo de celebração é o lançamento do mais novo empreendimento de alto padrão da capital federal: trata-se do Residencial Esmeralda , que foi oficialmente lançado em evento especial nesse fim de semana. Com 4 Suítes Premium, o residencial já figura como um dos protagonistas da Quadra 500 do Setor Sudoeste. A Emplavi espera movimentar R$1,53 bilhão em imóveis de luxo em Brasília apenas no ano de 2024.

No evento de lançamento os interessados em serem os primeiros a garantir uma chave no Esmeralda puderam desfrutar de um buffet completo, drinks personalizados e música ao vivo. Mas nem mesmo todas essas atrações conseguiram tirar o brilho da estrela da ocasião, que já leva o brilho no nome. Os clientes puderam visitar os apartamentos decorados e showroom de revestimentos, além de realizar um tour pelas obras em andamento.

O Residencial Esmeralda 4 Suítes Premium na Quadra 500 do Sudoeste vem para complementar a bem-sucedida coleção de empreendimentos da Emplavi nessa área, que inclui os residenciais Turmalina, Safira e Topázio. O empreendimento oferece uma fusão rara de beleza, nobreza, sofisticação e funcionalidade. Sua localização única proporciona uma vista livre, permanente e deslumbrante do Parque das Sucupiras e do horizonte da capital, criando uma experiência diária de exclusividade, conforto, segurança, lazer e bem-estar para você e sua família.

Com um design imponente e espaços amplos, o Residencial Esmeralda redefine o conceito de moradia de luxo em Brasília. Desde o subsolo, com uma quantidade generosa de vagas de garagem, até a cobertura coletiva com piscinas, sauna, espaço gourmet e churrasqueira, o empreendimento oferece uma experiência de exclusividade e qualidade de vida incomparável.

Segundo o Alexandre Oliveira, gerente de marketing da Emplavi, o principal diferencial do Esmeralda são os detalhes. “Esse é um empreendimento raro em cada detalhe. Por conta do padrão construito de altíssima qualidade que adotamos e por conta das plantas dos apartamentos que visam trazer uma integração entre os ambientes”, afirmou.

Alexandre ressalta ainda a excelente localização do residencial. “Nós temos poucos espaços ainda disponíveis na capital para desenvolvimento de novos empreendimentos, sobretudo no Plano Piloto. Sendo assim, a Quadra 500 se tornou uma das localizações mais almejadas por quem deseja morar em Brasília com segurança, com qualidade, com acessibilidade e dentro de um empreendimento que é completo”, acrescenta.

Os apartamentos de 04 suítes variam de 210,64m² a 317,35m², com 4 vagas de garagem, enquanto as coberturas privativas chegam a 628,72m², com 5 vagas de garagem. O Residencial Esmeralda permite ainda personalizar o seu espaço de acordo com o seu estilo de vida único e diferenciado.

