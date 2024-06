Caio Barbieri Diretora de Redação do Correio será homenageada como Cidadã Honorária de Brasília

A Câmara Legislativa ( CLDF ) vai conceder, no próximo dia 19 de junho (quarta-feira), o título de Cidadã Honorária de Brasília para Ana Dubeux, diretora de Redação do Correio Braziliense .

A homenagem, proposta pela deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), será entregue em uma cerimônia marcada para as 19h, no plenário da Casa.

Nascida em Recife (PE), Ana Dubeux iniciou a carreira no Jornal do Commércio de Recife, e passou por veículos como Tablóide Esportivo e na assessoria de comunicação da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap0.

Em Brasília, a profissional de destaque atuou como repórter no Correio do Brasil e no Jornal de Brasília, além de ter sido assessora na Câmara de Deputados e na Agência Brasileira de Comunicação. Desde 2003, é editora-chefe do Correio Braziliense.

Ao longo de sua carreira, a jornalista coleciona reconhecimentos importantes, como o Prêmio Ayrton Senna na categoria Destaque Editor, em 2006; o Prêmio Esso de Jornalismo na categoria Primeira Página em 2005, 2011 e 2012; e o Prêmio CNT de Jornalismo de 2012, com a série de reportagens “Órfãos do Asfalto”.

Além disso, foi vencedora do Troféu Mulher Imprensa nas categorias Editora e Diretora de Redação/Editora.

Considerada uma das profissionais mais admiradas no comando de grandes redações no Brasil, Ana Dubeaux é a primeira mulher a integrar o Condomínio dos Diários Associados e é reconhecida pelo trabalho que valoriza o Distrito Federal e as boas histórias da capital federal.