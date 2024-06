Céline Dion fala sobre seu diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida

Nesta segunda-feira (10), o programa Today, da emissora americana NBC, divulgou um trecho de uma entrevista com a cantora Céline Dion, concedida à apresentadora Hoda Kotb. Nos trechos divulgados, Dion se abriu sobre sua experiência com a síndrome da pessoa rígida (SPR), um raro distúrbio neurológico que provoca espasmos musculares debilitantes. Ela revelou que inicialmente manteve o diagnóstico em segredo enquanto tentava entender sua condição.

Dion começou a sentir os sintomas da SPR durante sua turnê mundial Taking Chances em 2008. Contudo, ela só tornou o diagnóstico público em dezembro de 2022, quando anunciou em um vídeo no Instagram que estava adiando várias apresentações.

In an exclusive interview with TODAY, singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff person syndrome. "I could not do this anymore," she says, adding, "Lying for me, the burden was too much." pic.twitter.com/LJvUrcFjpO

— TODAY (@TODAYshow) June 10, 2024