Campeonato internacional agita a Arena BRB com Beach Tennis em Brasília

A Arena BRB em Brasília será palco do ITF BT50, um dos principais torneios de Beach Tennis do mundo, de quinta (13) a sábado (15), e que reúne atletas de dez países em intensas disputas de duplas masculinas e femininas. Com a premiação total de US$ 4 mil e pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis ( ITF ), o torneio promete emocionar o público presente no centro da capital.

Com o o apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do GDF , além do ITF BT50, a Arena BRB também receberá o ITF Sand Series Brasília Classic, entre os dias 13 e 16 de junho.

Para marcar o lançamento do torneio, está prevista uma coletiva de imprensa no Boulevard Monumental da Arena BRB, nesta terça-feira (11), a partir das 10h, com a presença de autoridades e atletas de renome, como o número 1 do mundo, o francês Nicolas Gianotti, e a brasileira Vitória Marchezini, primeira campeã do Sand Series Brasil.

O ITF Sand Series Brasília Classic contará com uma estrutura completa, com oito quadras cobertas, área de relacionamento, praça de alimentação, estandes, palcos, uma praia artificial com pedalinhos para o público e estacionamento privativo.

Com uma programação com jogos emocionantes e a presença de grandes nomes do Beach Tennis, o Sand Series Brasília Classic promete agitar a capital e atrair amantes do esporte de todas as idades.

A entrada é gratuita para o público acompanhar de perto as disputas e torcer pelos atletas favoritos.