Brasília recebe Congresso Internacional Cidades Lixo Zero

Entre os dias 25 e 27 de junho, Brasília sediará o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, um evento que visa ampliar a compreensão sobre a gestão de resíduos sólidos no Brasil e no mundo. O encontro, realizado no Museu Nacional da República, reunirá gestores de várias cidades globais que implementaram com sucesso práticas de lixo zero, apresentando soluções para um problema que impacta comunidades mundialmente e contribui significativamente para as mudanças climáticas.

Kadmo Côrtes, vice-presidente do Instituto Lixo Zero e Diretor Geral do Congresso, destaca a relevância desse evento.

“O lixo é hoje um problema de grandes dimensões para a nossa sociedade, em especial para as cidades, onde destina parcela significativa do orçamento. É também um problema político, social, econômico e cultural e nesse evento precisamos fazer um grande acordo social coroando boas práticas para a transformação urbana”, afirmou.

O conceito de ‘Lixo Zero’ refere-se a uma abordagem de gestão de resíduos que busca minimizar ao máximo a geração de lixo e eliminar a disposição final em aterros sanitários ou incineração. Baseado nos princípios da economia circular, o conceito trata os resíduos como recursos valiosos que podem ser reutilizados, reciclados ou compostados.

Kadmo Côrtes cita dados do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), indicando que em 2022, o Brasil gerou 80,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, dos quais apenas 59,5% foram adequadamente destinados. Além disso, o país ainda possui mais de 2.500 lixões a céu aberto, causando grandes impactos ambientais e econômicos, com um custo anual de mais de R$ 29 bilhões para coleta, transporte e disposição em aterros.

O congresso trará ao Brasil especialistas de renome mundial nas áreas de conscientização, educação ambiental, redução, reuso, reciclagem, compostagem e políticas públicas. “Este Seminário Internacional será um Caminho C40 Rumo ao Lixo Zero, não há mais tempo a perder” explica Côrtes.

Serviço:

III Seminário Internacional Lixo Zero

Acordo Social – Um caminho para transformação de cidades

Cursos e Workshops:

Período matutino: 09h às 12h nos dias 26 e 27 de junho

Período vespertino e noturno: 14h às 20h nos dias 25, 26 e 27 de junho

Estruturas Principais:

Oca Principal: Acordo Social e Ambiental

Ocas Secundárias: Governança, Social e Econômica

Cada oca secundária possui três salas temáticas por dia com exemplos internacionais, ONGs de boas práticas, educação LZ, compostagem, racismo ambiental e empoderamento feminino, economia verde e humanizadoras, política desperdício zero, catadores, entre outros.

A inscrição será feita através do site www.cidadeslixozero.com.br

