Bolsonaro comemora derrota de Macron: “Brasil será o próximo”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou, nesta segunda-feira (10), a derrota do partido de Emmanuel Macron no Parlamento Europeu. Para Bolsonaro, a vitória da direita radical na Europa marca um novo momento político e sinaliza mudanças para o Brasil. A declaração foi feita pelas redes sociais do político.

“A Europa se cansou da esquerda, de países sem fronteiras, da agenda 2030, ESG, descarbonização, ideologia de gênero, libertinagens… Os valores da família, respeito à propriedade privada, legítimo direito à defesa, liberdade de expressão… falaram mais alto no momento certo. Estados Unidos com Trump em novembro/ 2024 e Brasil em 2026 serão os próximos nessa grande corrente do bem”, afirmou Bolsonaro.

Enquanto isso, o presidente francês Emmanuel Macron convocou eleições parlamentares antecipadas após a vitória expressiva do partido de Marine Le Pen. O partido de direita radical está prestes a obter 32% dos votos, segundo pesquisas, superando o partido do presidente, o Renascimento.

Macron anunciou a dissolução do parlamento, com a nova votação marcada para dois turnos, em 30 de junho e 7 de julho, poucas semanas antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

