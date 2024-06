Tiago Fernandes Ator de Brasília é protagonista em lançamento nos cinemas

Semana passada estreou nas telas do cinema de todo país o filme “Letícia”, protagonizado por Sophia Abrahão e Bernardo Felinto , ator de Brasília que já é figurinha carimbada na televisão e nos teatros do capital federal. O filme se trata de uma comédia dramática psicológica e é dirigido por Cristiano Vieira.

Na trama, o empresário Gustavo (Bernardo) gosta de aproveitar a vida de solteiro ao máximo e se divertir. Mas quando conhece a charmosa e intrigante Letícia (Sophia), ele vê sua rotina se transformar bruscamente e começa a questionar sua própria natureza.

Ator e diretor premiado de Brasília, Bernardo Felinto conta com mais de 35 espetáculos no currículo , fez/faz papeis relevantes na Rede Globo e no cinema representará, mais uma vez, a capital do País, já que também participou de grandes produções como o filme “Minha mãe é uma Peca 3”, além de diversos curtas e longas-metragens independentes como o “Me deixe não ser”, produção que ganhou diversos prêmios de melhor roteiro.

“O filme mexe muito com o emocional das pessoas. Ele trata de uma relação complexa entre duas pessoas que acabaram de se conhecer e querem saber mais um do outro. Mas, o mistério que personagem da Sophia Abrahão – a Letícia – traz, mexe muito com a cabeça do Gustavo. E a falta de equilíbrio desta relação é um mote de reflexão”, explica Felinto.

Na televisão fez participações em novelas como Jóia Rara (2014), Malhação (2019) e Órfãos da Terra (2019). Felinto é ainda fundador do Curso de Teatro Bernardo Felinto, que existe há mais de 15 anos e já formou mais de 10 000 alunos.

“Letícia” está em cartaz nas Salas da Rede Cinemark do Brasil e de Brasília.

