Henrique Neri Após vitória da direita no Parlamento Europeu, Bolsonaro diz que Brasil é o próximo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou nesta segunda-feira (10), que os EUA e o Brasil serão os próximos a integrar “nessa grande corrente do bem”. Bolsonaro se referiu ao resultado das eleições para o Parlamento Europeu, finalizadas no domingo (9).

Na nova composição do Parlamento, 395 do total de 720 de deputados serão de direita ou de centro-direita, o que representa 54,9%. Desde a criação da União Europeia, em 1957, este é um dos maiores resultados do grupo. O ex-presidente segue inelegível até 2030, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

De acordo com Bolsonaro, os europeus ‘se cansaram” da esquerda, “de países sem fronteiras, da agenda 2030, ESG, descarbonização, ideologia de gênero”. E completou afirmando que “Os valores da família, respeito à propriedade privada, legítimo direito à defesa, liberdade de expressão… falaram mais alto no momento certo”.

