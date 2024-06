Redação GPS Ana Hickmann lança indireta ao ex-Marido Alexandre Correa

A apresentadora Ana Hickmann lançou uma indireta direcionada ao seu ex-marido, Alexandre Correa, em relação ao cuidado e comunicação com o filho, Alezinho. Em uma recente declaração, Ana mencionou que o telefone de Alezinho está em conserto e sugeriu que o empresário deveria comprar um novo aparelho para manter contato regular com o filho.

Ana Hickmann aproveitou a oportunidade para criticar a falta de responsabilidade de Alexandre em relação às despesas e visitas ao filho. “Se você é pai e quer falar com seu filho pelo WhatsApp, basta presenteá-lo com um celular novo. Ou então, tenha a educação de aguardar o conserto do aparelho que a mãe comprou. Fica a dica para quem não paga NADA e não visita o filho como deveria”, alfinetou a apresentadora.

O divórcio entre Ana Hickmann e Alexandre Correa foi recentemente autorizado pela Justiça de São Paulo, com base na Lei Maria da Penha. Ana entrou com o pedido de divórcio em novembro de 2023, após registrar um boletim de ocorrência contra o ex-marido por agressão. Com a decisão judicial, Ana Hickmann está oficialmente separada.

