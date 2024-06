Yumi Kuwano 12 filmes para assistir com o amor no Dia dos Namorados

Tem programação melhor para o Dia dos Namorados do que ficar no sofá juntinho, com uma pipoca e assistir a um bom filme de romance? Por isso, o GPS Brasília preparou uma lista com 12 filmes para ver com o seu amor, com opções para todos os gostos, desde comédias cheias de clichês a clássicos atemporais para se emocionar na data.

Cartas para Julieta

No filme, Sophie (Amanda Seyfried) e Victor (Gael García Bernal) viajam para Verona, na Itália. Em um passeio ela encontra uma das cartas escritas para Julieta, de 1957, e decide escrever à autora, Claire, que decide procurar por seu antigo amor. O filme pode ser assistido no Telecine.

La La Land

Disponível no Prime Video, esse filme que levou com seis prêmios do Oscar em 2017 conta a história de Sebastian (Ryan Gosling) conhece a atriz Mia (Emma Stone), e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva Los Angeles, os dois tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo.

Todos Menos Você

O filme do diretor Will Gluck apostou em todos os clichês da comédia romântica em uma versão mais atual e fez sucesso entre o público. Na trama, Bea (Sydney Sweeney) conhece Ben (Glen Powell) por acaso e os dois sentem uma química incrível, mas a atração inicial logo se torna ódio mútuo após um mal-entendido. Um casamento na Austrália força a aproximação dos dois, que decidem fingir um relacionamento para enganar a família e os amigos. Disponível na Max.

Amizade Colorida

Jamie (Mila Kunis) convence um diretor de arte de Los Angeles a aceitar um emprego em uma revista em Manhattan e os dois se tornam amigos. Traumatizados com o amor, Dylan (Justin Timberlake) e Jamie decidem parar de procurar romance e cair na diversão, mas a história se torna mais séria do que pensavam. Pode ser assistido pelos assinantes do Prime Video.

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças

Disponível no Telecine, o longa conta a história de Joel (Jim Carrey) que se surpreende ao saber que seu amor verdadeiro, Clementine (Kate Winslet), Clementine se submete a um tratamento experimental, que retira de sua memória os momentos vividos com ele. Decidido a superar a questão, Joel também se submete ao tratamento, mas muda de ideia.

Vidas Passadas

Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) são amigos de infância e se separam depois que a família dela muda de país. Duas décadas depois, os dois se reencontram na internet e ele viaja para Nova York. Conforme passam dias juntos, eles quando confrontam noções de destino, amor e escolhas. Disponível no Telecine.

Me Chame Pelo Seu Nome

O jovem Elio (Timothée Chalamet) passa os seus dias de verão comuns na costa da Itália. Mas tudo muda com a chegada de Oliver (Armie Hammer), um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu pai. Aos poucos, Elio e Oliver vão se aproximando um do outro. O filme está no catálogo do Prime Video.

Questão de tempo

No longa de Richard Curtis, disponível na Netflix, o jovem Tim Lake (Domhnall Gleeson) descobre que os homens da sua família podem viajar no tempo e usa sua habilidade para conquistar a mulher dos seus sonhos, Mary (Rachel McAdams), e salvar seu amigo de um desastre profissional.

Amor e Outras Drogas

Maggie (Anne Hathaway) não quer um relacionamento sério, mas isso até conhecer Jamie (Jake Gyllenhaal), um garanhão que trabalha na indústria farmacêutica e tem todas as mulheres aos seus pés. Aos poucos, o relacionamento evoluiu e ambos descobrem que estão sob a influência da droga mais forte: o amor. Disponível no Star+.

Licorice Pizza

Alana (Alana Haim) e Gary (Cooper Hoffman) se conhecem em San Fernando Valley, na Califórnia, em 1973. Os dois fingem que não se importam um com o outro e, inevitavelmente, se apaixonam por outras pessoas para evitar alimentar um sentimento entre eles. Indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2022, o longa pode ser visto no Prime Video.

O Homem do Futuro

Zero (Wagner Moura) é um cientista que usou a última invenção para voltar ao passado, lhe dando a chance de refazer sua vida. De volta à época de faculdade, ele reencontra Helena (Alinne Moraes), mas acaba ele alterando acontecimentos do futuro. Agora, Zero precisa consertar o futuro sem perder Helena novamente. Disponível no Prime Video.

Namorados para Sempre

Cindy (Michelle Williams) e Dean (Ryan Gosling) tentam reacender a chama do casamento durante uma viagem de fim de semana. Mesmo com a crise eles tentam superar os problemas, se baseando no passado que fez com que se apaixonassem um pelo outro. Disponível na Netflix.

The post 12 filmes para assistir com o amor no Dia dos Namorados first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .