Redação GPS Ronda da Moda GPS: especial Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está chegando, e as principais marcas do mercado de moda prepararam coleções exclusivas e ações especiais para celebrar a data mais romântica do ano. Elas oferecem uma variedade de opções para presentear e celebrar o amor, desde sapatos e roupas sofisticadas até lingerie e moda praia.

Confira as novidades que prometem encantar os apaixonados e ajudar na escolha do presente perfeito.

Corello

A Corello lança a coleção ‘Step Into Love’, trazendo sapatos que combinam romantismo e sensualidade. Os destaques incluem laços em tons de vermelho e prata envernizados, além de modelos com estampas de faux fur de onça e detalhes em studs e tachas. A coleção está disponível no site e nas lojas físicas em São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Goiás.

Carol Bassi

A Carol Bassi apresenta uma coleção que equilibra romantismo e conforto para o inverno. As peças utilizam tecidos de alta qualidade como tweed, lã, veludo, jeans e tricot. A paleta de cores sofisticada garante versatilidade para várias ocasiões. Disponível nas unidades CB ao redor do país e no e-commerce.

Alphorria

A Alphorria celebra a data com suas coleções de Inverno 2024: Feelings e Luminous 24, oferecendo um cupom de desconto especial de 20% com o código LOVE20. As peças, em tecidos fluídos e cores intensas, visam fortalecer o amor-próprio e estão disponíveis no e-commerce e lojas físicas.

Santa Lolla

A Santa Lolla lança a campanha ‘Lolla Lovers’, inspirada em cenas de cinema romântico. A coleção, com uma paleta atual e marcante, inclui sapatos modernos e texturizados que refletem uma interpretação lúdica do romance. Disponível no site e em todas as lojas físicas da marca.

Valisere

A Valisere apresenta ‘Just Love’, uma coleção que celebra os múltiplos estilos da mulher com peças em preto, rosa e vermelho. A linha inclui sutiãs, calcinhas, bodies, camisolas, pijamas e corselets com detalhes especiais como transparências e cristais. Disponível nas lojas físicas e no e-commerce.

NIINI

A coleção ‘Love Potion’ da NIINI é desenhada para quem ama com intensidade, combinando tons claros e escuros para criar peças sofisticadas e contemporâneas. A linha inclui vestidos, camisas, calças, saias e T-shirts, valorizando a silhueta feminina e masculina. Disponível na loja física e no e-commerce.

Dolps

A Dolps convida as mulheres a celebrarem o amor-próprio com sua coleção ‘With Love’. A grife oferece vestidos strapless, macacões fluídos e tecidos brilhantes em cores escuras e sexys. Disponível na loja física em Moema, São Paulo, e no e-commerce.

Cia Marítima

A Cia Marítima lança ‘Summer Love’, uma coleção-cápsula que celebra o Dia dos Namorados com peças que antecipam o verão/25. A linha inclui vestidos, maiôs, biquínis, camisas e kimonos em cores vibrantes e estampas exclusivas. Disponível nas lojas físicas e no e-commerce.

The post Ronda da Moda GPS: especial Dia dos Namorados first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .