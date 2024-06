Redação GPS Rio Grande do Sul contabiliza 173 mortos em decorrência das chuvas

Com a localização de mais uma vítima, o balanço da Defesa Civil gaúcha (DCRS) aponta que o número de mortos em decorrência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul já chega a 173. A vítima, encontrada na cidade de Roca Sales, ainda não foi identificada.

“É um momento de muita tristeza para todos do estado. Estamos enfrentando uma das piores tragédias naturais da história recente do Rio Grande do Sul”, lamentou o governador Eduardo Leite (PSDB).

Apesar do aumento no número de mortos, há um alívio em relação aos desaparecidos, que agora totalizam 38. Mais de 2,3 milhões de moradores foram afetados em 475 municípios, segundo dados atualizados.

As fortes chuvas que atingiram o estado desde o final de abril deixaram um rastro de destruição, com enxurradas e inundações ao longo de rios como Taquari, Sinos, Caí, Gravataí, Pardo e Jacuí.

O transbordamento do Rio Guaíba inundou bairros da capital Porto Alegre e seguiu em direção à Lagoa dos Patos, causando alagamentos em cidades como Rio Grande e Pelotas.

A infraestrutura em todo o estado está fortemente comprometida, com dezenas de deslizamentos e pontes arrastadas, deixando milhares de famílias ilhadas. Mais de 77 mil resgates já foram realizados, enquanto a rodoviária e o aeroporto de Porto Alegre foram alagados e tiveram as operações interrompidas.

