Emanuelly Fernandes Rihanna lança novos produtos de beleza com a Fenty Hair

Rihanna está lançando tudo, menos um álbum. A cantora, que há tempos não lança novas músicas, está focada em expandir seu império no mundo dos cosméticos. A mais recente adição é a linha Fenty Hair, que inclui shampoo e condicionador, e promete seguir o sucesso da Fenty Beauty, sua já famosa marca de maquiagem.

A Fenty Hair será um novo braço da Fenty Beauty, que arrecadou mais de USD 470 milhões no ano passado e se mantém como a marca líder no mercado de cosméticos criados por celebridades. Desde seu lançamento em 2017, a Fenty Beauty revolucionou a indústria de maquiagem com suas bases disponíveis em 50 tonalidades, atendendo uma ampla gama de tons de pele, especialmente para peles negras.

A tendência das celebridades lançarem suas próprias marcas de beleza é crescente. Além de Rihanna, outras estrelas como Kim Kardashian, Selena Gomez, Lady Gaga, Ariana Grande e Hailey Bieber também investem nesse mercado.

Rihanna deve grande parte do seu status de bilionária ao sucesso de seus negócios no setor de beleza e moda. Atualmente, seu patrimônio está avaliado em USD 1,4 bilhão, tornando-a a 23ª mulher mais rica dos Estados Unidos.

