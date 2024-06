Agência Brasília Quer adotar um pet? Zoonoses tem 28 animais disponíveis

Valente, João, Maria e Joana são alguns dos 28 cães e gatos disponíveis para adoção na Diretoria de Vigilância Ambiental de Zoonoses, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) . Entre machos e fêmeas, todos os bichinhos são saudáveis, vacinados e dóceis, aguardando ansiosamente por um novo lar.

No local, os animais são submetidos a exames de leishmaniose e outras doenças, além de receberem todas as vacinas necessárias para o bem-estar e manutenção da saúde. Durante a estadia na Zoonoses, recebem alimentação e higiene. Recentemente, foi inaugurado o solário, um espaço reservado para os cães tomarem sol e brincarem.

De acordo com a gerente da Vigilância Ambiental, Vanessa Patrício, os cães e gatos chegam por determinação judicial devido a maus-tratos ou por vínculo epidemiológico, em que há suspeita de risco à saúde pública.

“Fazemos recolhimento quando os animais apresentam alguma alteração clínica ou distúrbio neurológico e ataques a humanos e não qualquer animal solto. Geralmente, eles ficam dez dias dentro do protocolo de quadro clínico. Caso não identifiquemos nada que gere risco aos animais e à população, eles são disponibilizados para adoção”, explica.

A médica veterinária Marcelle Farias enfatiza os cuidados que os animais domésticos recebem na Zoonoses e afirma que, quando identificado algum tipo de patologia, eles são encaminhados ao Serviço Veterinário Público do DF (Hvep). “Avaliamos diariamente as condições físicas, alterações de comportamento e alimentação. Fazemos também exames de sangue para identificar alguma doença e, em caso de intercorrência, encaminhamos ao Hvep. O fato é que a Zoonoses não é lugar para animais saudáveis”, pontua.

Como adotar

Para adotar um novo amigo, basta comparecer à Zoonoses , no Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain), Lote 4, Estrada do Contorno Bosque, Noroeste, ao lado do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). O horário de visitação é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Para o novo tutor, é necessário apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de residência, ter acima de 18 anos e assinar um termo de responsabilidade. Quem quiser castrar o animal escolhido pode avisar no momento da adoção, pois existe uma parceria do órgão com o Instituto Brasília Ambiental para agendar a castração gratuita.

“Tem que ter amor, disposição e carinho para lidar com os bichinhos. Venham conhecer nosso espaço e os pets disponíveis”, convida Vanessa Patrício. Ao finalizar o processo, os tutores recebem uma cartilha sobre adoção responsável.

