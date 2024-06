Emanuelly Fernandes MTG: o novo fenômeno musical que domina as paradas

A nova sensação musical do momento atende pelo nome de ‘MTG’, uma sigla que vem se destacando nas paradas musicais e que identifica um estilo peculiar de funk originário de Belo Horizonte. O ‘MTG’ tem dominado as playlists, com hits mineiros no topo das paradas: o ‘MTG Quem Não Quer Sou Eu’, do do DJ Topo, com participação de MC Leozin, com a música original do Seu Jorge, lidera o Billboard Brasil Hot 100 e o Spotify Brasil. Além dela, o ‘MTG Quero Te Encontrar’, dos DJs LG Prod e JZ e do MC Mininin, também aparece nas mais executadas do País.

A sigla ‘MTG’ significa “montagem”, uma prática comum no funk que envolve a criação de novas músicas a partir da colagem de trechos de outras faixas. Esse processo resulta em composições com diversas interpolações, onde as batidas de funk, as vozes e um beat marcante se unem para criar algo novo. No ‘MTG Quem Não Quer Sou Eu’, é possível ouvir a mistura da versão original de Seu Jorge, com todas essas modificações.

A segunda música mais ouvida do Spotify Brasil é o ‘MTG Forró e Desmantelo’, que une o sucesso do cantor Manim Vaqueiro, com as montagens feitas pelo Dj SV e Doug Hits.

O MTG começou a ganhar popularidade em Belo Horizonte, onde DJs locais começaram a tocar essas montagens em bailes de comunidade. Com o tempo, o ritmo migrou para outras regiões do Brasil.

Domínio nas paradas

Das 15 músicas mais ouvidas no Spotify, quatro pertencem ao estilo MTG. O estilo ocupa os dois primeiros lugares, o sexto e o 11º.

O DJ Luan Gomes, por exemplo, usou a clássica ‘Quero Ver Se Você Tem Atitude’ da Mart’nália, em uma de suas montagens, que atualmente ocupa o sexto lugar na lista das mais ouvidas do Spotify.

