A terceira edição do Mapa Design Brasília está com inscrições abertas até o dia 20 de junho, oferecendo uma oportunidade única para designers locais apresentarem seus trabalhos. O projeto visa mapear e organizar informações relevantes sobre os profissionais do Distrito Federal, exibindo a diversidade e a riqueza do design local em um catálogo impresso, online e em um site dedicado.

Com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal , o Mapa Design Brasília seleciona designers de diversos segmentos, incluindo design gráfico, visual, ilustração, mobiliário, interiores, objetos, moda, joalheria, cenografia, além de UX e UI designers, profissionais essenciais na era digital que moldam os aplicativos do nosso cotidiano.

“Estamos focados em mostrar a riqueza de profissionais atuantes em todo o Distrito Federal e que possuam uma linguagem própria, demonstrando inovação e qualidade em seus projetos”, afirma Raquel Chaves, coordenadora do Mapa.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente acessando o site do projeto . É necessário preencher o formulário disponível, e anexar um arquivo que comprove sua atuação profissional. Para aqueles que desejam um destaque especial, com fotos e vídeos no perfil e no catálogo impresso, há uma opção de pagamento adicional para esse upgrade.

Serviço

MAPA DESIGN BRASÍLIA

Inscrições, gratuitas, até 20 de junho

Pelo site www.mapadesignbrasilia.com

