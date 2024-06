Beatriz Lima Leal Louis Vuitton volta a St. Tropez neste verão

Neste verão, a Louis Vuitton retorna a um dos destinos mais deslumbrantes da Riviera Francesa. Pelo segundo ano consecutivo, a Maison traz para Saint-Tropez seu restaurante, Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton, no elegante White 1921 Hotel, localizado perto da icônica loja histórica da marca na cidade.

Projetado como um refúgio sofisticado, essa experiência gastronômica única é liderada pelo chef estrelado Arnaud Donckele e pelo chef pâtissier Maxime Frédéric. Eles oferecem uma jornada de inspiração e descoberta, desde o menu inovador até a atmosfera delicada, capturando a essência do art de vivre de verão da Louis Vuitton.

Após a primeira colaboração no Cheval Blanc em Paris, Arnaud e Maxime se reuniram novamente, criando uma aventura gastronômica com um novo menu e um toque vibrante no clássico monograma Louis Vuitton em toda a decoração.

Os chefs, ambos da Normandia, criaram um menu à quatro mãos que reflete sua paixão compartilhada por transformar o savoir-faire atemporal da Louis Vuitton em uma experiência gastronômica memorável. Arnaud utiliza ingredientes locais de alta qualidade para criar uma jornada sensorial pela Provença e pelo Mediterrâneo, enquanto Maxime reimagina clássicos da confeitaria francesa.

O restaurante em Saint-Tropez oferece um ambiente chique e descontraído, com móveis de vime e detalhes em macramê natural, além de estofados com o icônico monograma da marca em uma paleta laranja estilosa da coleção LV By the Pool Resort. A decoração remete às vibrantes cores da Côte d’Azur dos anos 70 e 80, evocando a Era de Ouro da Riviera Francesa. O terraço, cercado por vegetação e com toques florais exclusivos da Louis Vuitton, complementa a atmosfera.

