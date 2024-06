Pedro Reis Fotos: veja como foi o show da turnê de despedida do Natiruts em Brasília

Começou a turnê de despedida do Natiruts! “Leve com Você” reúne clássicos e favoritas dos fãs para marcar o adeus à banda brasiliense que fez todos curtirem o reggae, mesmo na cidade do rock. A primeira parada deste ciclo não poderia ser outra, e Brasília foi a localidade escolhida para o pontapé inicial.

Foram 28 anos de muita história, mas como a própria música que dá nome à turnê diz: “Só guardo o que foi bom no meu coração”. E dessa forma, o público que esteve presente guardou a lembrança do último show da banda na cidade com muito carinho.

Confira abaixo os registros do show pelas lentes do repórter do GPS|Brasília Pedro Reis :

