Conheça as 25 melhores companhias aéreas do mundo

O site australiano de segurança da aviação e classificação de produtos AirlineRatings.com, divulgou o ranking anual Airline Excellence Awards, que apresenta as melhores companhias aéreas de 2024. A Qatar Airways foi eleita a melhor do mundo. Com sede em Doha, no Catar, a empresa também garantiu o título de Melhor Classe Executiva pelo quinto ano consecutivo e o primeiro lugar na categoria de Melhor Catering.

A Qatar Airways desbancou a Air New Zealand, que havia levado o título em 2023, mas mesmo caindo para o quarto lugar, a empresa da Nova Zelândia se destacou como a Melhor Classe Econômica do ano.

O Brasil não aparece na lista das melhores do mundo, e a única menção às empresas do País foi feita a Gol, que ficou entre as 25 melhores companhias aéreas “low cost” do mundo, destacando-se no segmento de baixo custo.

Lista com as 25 melhores companhias aéreas de 2024:

Qatar Airways Korean Air Cathay Pacific Airways Air New Zealand Emirates Air France/KLM All Nippon Airways Etihad Airways Qantas Virgin Australia/Atlantic Vietnam Airlines Singapore Airlines EVA Air TAP Portugal JAL Finnair Hawaiian Alaska Airlines Lufthansa / Swiss Turkish Airlines IAG (British Airways & Iberia) Air Canada Delta Air Lines United Airlines American Airlines

