Com Mané Garrincha lotado, Natiruts emociona fãs no show de despedida em Brasília

Nascida no quadradinho, a banda Natiruts fez sua despedida em grande estilo na noite deste sábado (8), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Com um show emocionante e que durou quase 3 horas, o vocalista Alexandre Carlo e os demais integrantes da banda levaram o público presente à euforia com alguns dos maiores sucessos do grupo de reggae .

O estádio foi tomado por mais de 40 mil pessoas, que lotaram não só o gramado e áreas privilegiadas, mas também os camarotes, cadeiras e arquibancada. A quantidade de fãs presentes surpreendeu a todos, e mostrou o poder e a força do Natiruts como atração na capital federal.

Com a participação ativa do público, o estádio se iluminou em vários momentos, quando os músicos se emocionaram ao verem a quantidade de pessoas que prestigiaram um dos últimos shows do grupo.

“Essa não é apenas uma despedida, é uma celebração. Queremos que as pessoas saiam daqui com a sensação de restauro, o poder do Natiruts vai além da música”, afirmou Alexandre Carlo.

A banda reviveu sucessos do início da carreira, como “Liberdade pra dentro da cabeça”, “Presente de um beija-flor” e “O carcará e a rosa”, além de “Leve com você”, música que deu o título para turnê de despedida.

Com um setlist que contemplou diferentes fases da banda, o Natiruts encerrou, em Brasília, a trajetória de 28 anos de carreira de forma emocionante, relembrando momentos especiais com canções como “Sorri, sou rei” e “Natiruts reggae power”.

Além de Brasília, a banda tem shows marcados em várias cidades do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. Confira a agenda aqui .

