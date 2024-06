Caio Barbieri Brasiliense, nadador Glauber Silva conquista ouro em Portugal

O nadador brasileiro Glauber Silva fez bonito no Metting Internacional do Porto , realizado na piscina Campanhã, em Portugal. Com uma performance impecável, conquistou a medalha de ouro nos 50 borboleta e ficou apenas alguns centésimos do recorde do campeonato.

“Estou muito feliz com o resultado, foi uma prova muito disputada e estou satisfeito por ter saído com a vitória”, disse Glauber.

Agora, o atleta se prepara para retornar ao Brasil e aos treinos intensivos, já que no próximo mês tem uma competição marcada em Trinidad Tobago.

“Cada competição é um novo desafio e preciso estar sempre preparado para dar o meu melhor”, disse ao se referir à disciplina de treinos.

O GPS|Brasília está sempre na torcida pelo atleta da nossa cidade”

