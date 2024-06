Tiago Fernandes Apresentação de Thiago Silva no Fluminense é a quarta maior da história

Uma noite histórica para o torcedor tricolor. Histórica no real sentido da palavra, pois a apresentação do zagueiro Thiago Silva no Fluminense , que aconteceu nessa sexta-feira (7), no Maracanã, bateu o recorde nacional e se tornou a maior apresentação de um atleta no futebol brasileiro. O reencontro com os 55.215 tricolores presentes superaram a apresentação do Luís Fabiano no São Paulo, em 2011, que contou com 45 mil pessoas. No mundo, o apresentação do ex-defensor do Chelsea está em quarto lugar.

“Estou muito orgulhoso de vestir novamente a camisa do Fluminense. Queria agradecer ao presidente Mário Bittencourt por realizar nosso sonho. O monstro voltou”, declarou Thiago Silva em suas primeiras palavras diante da torcida tricolor.

A banda Sorriso Maroto foi a responsável por embalar os presentes com seus sucessos de mais de 25 anos de carreira. Um momento especial ocorreu quando Thiago Silva, acompanhado por sua família, atravessou o gramado em direção ao palco, sendo recebido com um espetáculo pirotécnico. No palco, ele foi cercado por familiares, ídolos do clube e, novamente, pelo Sorriso Maroto, que, dessa vez, contou com participações dos cantores Mumuzinho e Ferrugem.

Após o show, Thiago recebeu a camisa 3 do Fluminense e, posteriormente, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa no auditório do Maracanã.

Top 5 mundial

No mundo, os 55 mil de Thiago Silva fazem a torcida do Fluminense chegar a patamares internacionais. Os números só são superados em apresentações de craques como Cristiano Ronaldo, Maradona e Neymar.

Confira a lista atualizada das dez maiores apresentações do futebol mundial:

85 mil – Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2009)

70 mil – Maradona (Napoli, 1984)

56 mil – Neymar (Barcelona, 2013)

55 mil – Thiago Silva (Fluminense, 2024)

50 mil – Ibrahimovic (Barcelona, 2009)

50 mil – Kaká (Real Madrid, 2009)

50 mil – Hazard (Real Madrid, 2019)

45 mil – Luís Fabiano (São Paulo, 2011)

44 mil – Daniel Alves (São Paulo, 2019)

40 mil – Ronaldinho Gaúcho (Milan, 2008)

