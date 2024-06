Aline Wirley e Igor Rickli mostram filhos e celebram fim de processo de adoção

A cantora Aline Wirley e o ator Igor Rickli vibraram ao anunciarem uma notícia muito aguardada nas redes sociais neste sábado, 8. Agora, os dois são, oficialmente, pais de Fátima e Will. O casal finalizou o processo de adoção das crianças e as mostrou aos seguidores em um trecho de um vídeo compartilhado no Instagram.

No vídeo, o ator contou que havia acontecido “uma coisa muito especial”. “Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são, no papel, Fátima Chistóforo e Will Christóforo”, disse O artista, por fim, prometeu que eles serão apresentados “em breve”.