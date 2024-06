Redação GPS TAP inaugura nova rota para Florianópolis com 3 voos semanais

A TAP Air Portugal anunciou o lançamento de uma nova rota que ligará Lisboa a Florianópolis, capital de Santa Catarina. A partir de três de setembro de 2024, a companhia aérea oferecerá três voos semanais entre o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e o Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz.

A escolha de Florianópolis como o 12º destino da TAP no Brasil reflete a estratégia da companhia de diversificar sua presença no mercado brasileiro, que é o mais importante para a TAP. Esta nova rota reforça a conveniência de Portugal como porta de entrada para mais de 50 destinos na Europa, atraindo ainda mais viajantes brasileiros.

Os voos serão operados com aeronaves Airbus A330-200, que têm capacidade para 269 passageiros, sendo 244 em classe econômica e 25 em classe executiva. A duração prevista do voo é de cerca de 11 horas. As operações ocorrerão às terças, quintas e sábados, com partida de Lisboa entre as 10:10 e 10:50 e chegada a Florianópolis entre as 17:15 e 17:55. No sentido inverso, os voos partirão de Florianópolis entre as 19:35 e 20:40, chegando a Lisboa entre as 9:50 e 10:55 do dia seguinte.

Esta nova rota é parte do plano da TAP para manter um nível recorde de oferta de voos durante o verão europeu, apesar da suspensão temporária dos voos para Porto Alegre. Durante esse período, a TAP vai operar 95 voos semanais, uma média de mais de 13 voos por dia, conectando 11 capitais brasileiras a Portugal.

