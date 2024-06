Lulu Santos é internado no Rio e cancela shows no João Rock e no festival Salve O Sul

O cantor Lulu Santos foi internado na sexta-feira, 7, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, após sentir um mal estar em casa. A informação foi confirmada por meio de uma nota compartilhada pela assessoria de imprensa do artista neste sábado, 8. Por conta do estado de saúde, Lulu teve de cancelar os shows que faria no sábado no festival João Rock e no domingo, 9, no Festival Salve O Sul.

Conforme o comunicado, o cantor terá de permanecer em observação por 48h. A equipe do artista informou que ele está “sob cuidados médicos” e o estado de saúde é estável.

A cantora Preta Gil também teve de cancelar a apresentação que faria no Festival Salve O Sul no domingo e, assim como Lulu, está internada na Clínica São Vicente. Os dois fariam participações em um show de Luísa Sonza e Pedro Sampaio em prol do Rio Grande do Sul no Allianz Parque, em São Paulo.

Além do artista, nomes como Djavan, Os Paralamas do Sucesso e Ney Matogrosso também estão entre os confirmados no João Rock. O evento, que já está com os ingressos esgotados, ocorre em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.