Jam Session Especial celebra o 1º ano do Eixão do Jazz

Neste domingo (9) a partir do meio-dia, a 207 Norte será palco de uma celebração especial do primeiro ano do projeto Eixão do Jazz. Para marcar essa data, será promovida uma super Jam Session que contará com a participação de grandes nomes da cena do jazz e da música instrumental do Distrito Federal.

Entre os artistas confirmados estão Bruno Portella (trombone), Flor Furacão (voz e teclado), Pedro Castro (saxofone), Maurício Pedrão (bateria), Pedro Gaveta (percussão), Wanderson Bonfim (guitarra), Paulo Black (trompete), Henrique Alvim (guitarra) e DJ Dudão Melo (loops). Outros músicos também devem aparecer espontaneamente, contribuindo para a atmosfera de improvisação que é a marca das jam sessions.

As jam sessions são encontros informais onde músicos se reúnem para improvisar coletivamente, uma tradição que remonta aos anos 1950 nos EUA. O termo “jam” vem de “Jazz After Midnight”, e essas sessões eram comuns após os músicos terminarem suas apresentações formais.

Idealizado e produzido pelo Coletivo Superjazz, o Eixão do Jazz nasceu com o objetivo de levar a riqueza e a diversidade do jazz para as ruas, celebrando encontros entre grandes artistas locais e um público fiel amante da música instrumental. Na sua primeira temporada, o projeto realizou 20 edições, contando com a participação de aproximadamente 120 artistas, incluindo músicos e DJs.

Serviço

Eixão do Jazz 2024 – 2ª Temporada

Domingo | 12h | Eixão do Lazer | 207 Norte | Gratuito

09/06: Jam Session Especial – 1 Ano do Eixão do Jazz

