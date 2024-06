Pedro Reis Giro Gastronômico especial de Dia dos Namorados: saiba onde comemorar a data

Está chegando o Dia dos Namorados, uma data que pede celebrações calorosas, afetuosas e, principalmente, deliciosas. Pensando nisso, o GPS|Brasília separou uma lista completa para todos os gostos. Confira diversas opções de menus para aproveitar com o mozão nos melhores restaurantes de Brasília.

Aragon Concept Brasília oferece noite mágica no Dia dos Namorados

O Restaurante Aragon, no Pontão do Lago Sul, proporciona uma noite mágica à beira do Lago Paranoá para o Dia dos Namorados. Com um menu exclusivo acompanhado por uma apresentação ao vivo de jazz por Rogério Midlej, a experiência é embalada pela vista deslumbrante do lago. O menu Veuve Clicquot, elaborado pelo chef Gabriel, inclui entradas como camarões e lulas grelhados e caprese de burrata, pratos principais como polvo salteado e filé em cama de rosti, e sobremesas como coração de chocolate rubi. Os valores variam de R$399 a R$799, com opções de harmonização com Veuve Clicquot.

DOC oferece experiência única para o Dia dos Namorados

No DOC , a celebração do amor vai além do jantar, oferecendo uma experiência completa em dois momentos distintos. Desde a chegada, onde os casais são recebidos com uma foto polaroid e perguntas especiais para reflexão, até o momento da sobremesa, onde recebem suas fotos instantâneas como lembrança dos momentos compartilhados. Com um menu sofisticado elaborado pelo Chef Luiz Trigo e opções de harmonização com vinhos, o valor da experiência completa é de R$490,00 por casal. Para reservas, entre em contato pelo telefone (61) 99884-2148.

Bla’s Cozinha de Culturas cria menu especial para o Dia dos Namorados

O Bla’s Cozinha de Culturas , localizado na 406 Norte, preparou um menu exclusivo para o Dia dos Namorados, disponível de 12 a 15 de junho. Com pratos elaborados pelo chef Gabriel Bla’s, a proposta é proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível. As opções incluem entradas como burrata italiana e carpaccio de carne bovina, pratos principais que vão desde filé mignon ao molho demi-glace até nhoque de camarão ao molho de moqueca, e sobremesas como fondue de chocolate e torta Charlotte. O menu completo custa R$349 por casal, com opção harmonizada por R$499. Reservas pelo telefone (61) 3879-3430.

Gurumê ParkShopping apresenta menu exclusivo para o Dia dos Namorados

No Gurumê ParkShopping , o clima romântico do Dia dos Namorados é elevado a outro patamar com uma seleção especial de pratos quentes para o inverno e uma carta de vinhos premium harmonizada pelo sommelier Vinícius Waltz. Desde croquetes de pirarucu cremosos a risotos de camarão ao alho-poró crocante, cada escolha é meticulosamente pensada para encantar os casais. O ambiente acolhedor, adornado com flores e velas, promete uma noite memorável, seja no salão ou através do serviço de delivery expandido.

Don Romano lança menu especial para o Dia dos Namorados

O Don Romano , restaurante italiano, oferece um menu exclusivo para o Dia dos Namorados, com entrada, prato principal e sobremesa por R$169 individual e R$299 para o casal. As opções incluem bruschetta tradicional ou saladinha de camarão de entrada, filé mignon ao molho roti ou lombo de salmão como prato principal, e panna cotta ou semifreddo di cioccolato para sobremesa. Para harmonizar, a casa sugere o vinho Gran Legado Brut Champenoise a R$110.

Los Santos oferece receita exclusiva para o Dia dos Namorados

A Los Santos Pizza & Pão , localizada no Setor de Rádio e TV Norte, celebra o Dia dos Namorados com uma oferta especial. Ao comprar uma pizza grande, os clientes ganham um “Casal Feliz de Cruffins”, quitutes que combinam croissant e muffin, nos sabores pistache e Nutella. Entre as sugestões de pizzas estão opções como Los Santos e Del Perro, com preços a partir de R$73,40.

Geléia Burger lança combo especial para o Dia dos Namorados

Para os casais apaixonados por hambúrgueres, o Geléia Burger oferece no dia 12 de junho o Combo Casal por R$99,90. A opção inclui um Original Burger e um Brasiliense, acompanhados por batatas rústicas e dois refrigerantes. O combo está disponível para consumo na loja ou retirada em qualquer unidade do Geléia Burger.

Santé 13 e Santé Lago oferecem experiências românticas no Dia dos Namorados

Os restaurantes Santé 13 e Santé Lago prepararam uma experiência única para o Dia dos Namorados, com dois turnos de atendimento e menus exclusivos, Rouge e Premium. As opções variam de entradas como trouxinhas de queijo brie a pratos principais como filé mignon ao molho de frutas vermelhas e sobremesas como torta de café. Além da gastronomia, a noite inclui música ao vivo e uma cabine de fotos. Contato para reservas: WhatsApp (61) 98132-6919.

Horta Cozinha Criativa surpreende casais apaixonados com menu em três etapas

No coração da 202 Sul, o Horta Cozinha Criativa convida os casais a celebrarem o amor com um menu em três etapas cuidadosamente elaborado pelo chef Matheus Camargo. Carpaccio de beterraba, filé mignon ao molho de vinho tinto e fondant de chocolate com sorvete de baunilha compõem uma experiência gastronômica que exalta a criatividade e frescor dos ingredientes. O restaurante promete uma noite inesquecível por R$300 por casal e por R$320 com vinho. Para reservas, entre em contato pelo telefone (61) 99558-2842.

Seu Prensado lança combo especial para o Dia dos Namorados

Para os casais mais descolados, a hamburgueria Seu Prensado , em Águas Claras, apresenta o combo “Seu Match” para o Dia dos Namorados. A oferta inclui dois burgers à escolha, como Seu Gringo Perfeito e Seu Salada, acompanhados por nuggets, batatas fritas, dois refrigerantes e molho da casa. O combo está disponível por R$97 no iFood e R$92,90 para retirada no local.

Dudu Bar cria menu especial para os apaixonados no Dia dos Namorados

O Dudu Bar , na 303 Sul, prepara uma noite inesquecível para os casais no Dia dos Namorados, com um menu degustação de quatro etapas, decoração romântica e música ao vivo de violino. O diferencial é o jantar às cegas, criado pelo chef Randerson Gomes, que promete surpreender os casais a cada nova etapa. O menu custa R$349 por casal, ou R$449 com vinho ou espumante. Reservas podem ser feitas pelo telefone (61) 3323-8082.

