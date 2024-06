Rafael Badra Gabriela Marcondes comemora 5 anos de seu escritório de advocacia

Um brinde à vida e a todas as conquistas que os últimos cinco anos trouxeram, foram motivos de sobras para celebrar a vida em torno uma mesa repleta de delícias, música boa e muita gente querida. Embuído desse espírito, Gabriela Marcondes , e sua equipe promoveram um belíssimo jantar festivo. Cerca de 120 pessoas disseram sim ao convite e se juntaram à animada comemoração. O jantar idealizado por Gabriela foi minucioso nos detalhes. O buffet escolhido foi de uma das banqueteiras mais competentes e cuidadosas da cidade, a querida Renata La Porta.

Com mais de 12 anos de experiência, Gabriela tem uma carreira focada na atuação perante os Tribunais Superiores em Brasília, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Possui expertise em diversas áreas do Direito, incluindo Constitucional, Processual Civil, Privado, Comercial, do Consumidor, Administrativo, Telecomunicações e Indústrias Farmacêuticas. Gabriela é conhecida por sua habilidade em negociações e resolução célere de conflitos, além de sua experiência significativa em direito privado.

Hoje seu escritório conta com uma equipe composta por profissionais que combinam vasta experiência com constante aprimoramento técnico. Em um ambiente acolhedor e privativo, o escritório se destaca pelo atendimento personalizado e humanista, focando na resolução integrada das demandas jurídicas dos clientes.

Gabriela já atuou como Conselheira Seccional da OAB/DF no triênio 2019/2021, sendo Vice-Presidente da Comissão da Mulher Advogada. Atualmente, exerce novamente o cargo de Conselheira Seccional para a gestão 2022/2024, participando das Comissões de Seleção e de Tribunais Superiores.

