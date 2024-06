Emanuelly Fernandes Almoço japonês celebra aniversário de Daniela Kninggendorf

Nessa sexta-feira (7), a querida Daniela Kninggendorf celebrou seu aniversário com um encantador almoço japonês em sua residência. Em um dia ensolarado com céu azul, a anfitriã do dia recebeu 60 mulheres para uma confraternização na área externa de sua casa, proporcionando um ambiente acolhedor e cheio de alegria.

A decoração das mesas, cuidadosamente ornamentadas com flores da estação, criou um cenário agradável e intimista, perfeito para a ocasião.

O chef José Wilker foi o responsável pela deliciosa seleção de sushis, enquanto as bebidas foram servidas por Simone Rufino Mixzz Bar. As sobremesas não ficaram por menos, com bolos da Bolo Amora Doces e Hellen Paula, além dos doces da Doces Cirõnia.

Para animar o evento, Fábio Cavanha e sua banda garantiram a trilha sonora perfeita, tornando a celebração ainda mais especial. Entre sorrisos e muita confraternização, Daniela Kninggendorf celebrou a vida rodeada de amigas queridas, em um dia que ficará marcado na memória de todas as presentes.

Confira os cliques da celebração pelas lenste de Rayra Paiva:

Daniela Kniggendorf Daniela Kniggendorf e Ana Valadão Paula Santana e Juliana Sabino Cláudia Salomão Bia Araújo, Luciana Cunha Campos e Paula Santana Georgia De Luca e Juliana Sabino Ana Caçador e Helen Szervinsk Ana Paula Gontijo Anna Paola Frade Pimenta da Veiga Bia Araújo, Ana Paula Gontijo, Sônia Lim, Juliana Porto, Marcela Villas Boas e Isabela Lira Caroline Collor, Maíra Perim e Luana Baldy Cláudia Pohl, Verônica Goulart, Marta Martins, Ana Paula Prado Cláudia Pohl, Valéria Monsanto e Ana Paula Prado Daniela e a filha Natália Kniggendorf Daniela Kniggendorf e as filhas Júlia e Natália Daniela Kniggendorf e Carol Ogata Elaine Catta Preta, Maite Barbosa e Georgia De Luca Georgia De Luca Renata Foresti Mércia Crema, Sônia Lim e Isabela Lira Marcela Villas Boas Luciana Fonseca, Marcele Peres e Massilia Leal Letícia Cunha Isabela Lira Helô Drummond e Daniela Kniggendorf Roseane Jordão, Suzy Pena e Helô Drummond Ana Caçador e Helen Szervinsk Andrea Cabrera Bia Castelo Branco e Daniela Kniggendorf Caroline Collor Cláudia Melo Cláudia Pohl, Gláucia Benevides e Denise Zuba Gláucia Benevides Flávia Toledo, Daniela Kniggendorf e Isabela Lira Fabiane Cohen e Andrea Cabrera Denise Zuba, Daniela Kniggendorf e Gláucia Benevides Daniela Kniggendorf e Margot Albuquerque Daniela Kniggendorf Júlia Kniggendorf, Danielle Moureira e Natália Kniggendorf Karina Curi Maite Barbosa, Sylvia Lacerda e Mimi Portella Massilia Leal e Vânia Carvalho Talita Gonçalves e Flávia Toledo Tatiana Lacerda Tatiana Lacerda, Karla Amaral e Anna Paola Frade Pimenta da Veiga Valéria Monsanto e Paulo Rodopoulos

