Caio Barbieri Rock’n Quadradin: conheça o festival que nasceu de grupo do WhatsApp no DF

Foi a partir do fim de um relacionamento que o empresário Daniel Wills decidiu, ao lado do hoje sócio Alonso Filho, criar um grupo de WhatsApp para se conectar com novas amizades. Em poucos dias, a comunidade já contava com mais de 500 integrantes, todos interessados em conhecer pessoas diferentes.

O que começou como uma ideia para novas conexões acabou crescendo e hoje virou uma página no Instagram dedicada a dar dicas sobre os melhores evento em Brasília. O perfil Os melhores do Quadradin , que já conta com mais de mil seguidores orgânicos.

“Tudo começa com um pé na bunda, né? Eu levei um pé na bunda ano passado, fiquei muito mal, muito sozinho e aí eu e me sócio decidimos criar um grupo para a galera se conhecer, sair, fazer coisas. Então, criei uma comunidade no WhatsApp que em cinco dias tinha 500 pessoas, a coisa explodiu, ficou gigante. E aí a gente fez o Instagram, aumentou mais ainda, e hoje a gente está com quase 1.100 pessoas. Com isso, a gente já começou a fechar parcerias e fazer eventos”, disse Daniel Wills ao GPS|Brasília .

A partir da reunião dessas pessoas com interesses parecidos surgiu a ideia de realizar um festival para que todo mundo pudesse se juntar e, o melhor, ao som de música boa com pessoas, de alguma forma, familiarizadas.

Assim nasceu a 1º edição do Rock’N Quadradin, que pretende animar Brasília no próximo dia 14 de junho. Os sócios prometem uma noite de rock e eletrônico na Mormaii Surf Bar, localizada da Orla da Ponte JK, e com a vista especial para o Lago Paranoá.

O evento contará com performances eletrizantes da Banda Vital, liderada por Marquinho Vital, também cantor do Bloco Eduardo e Mônica, e da Banda Fuzo, liderada por Franklin, vocalista do Aborto Elétrico.

Além disso, quem estiver no evento terá a oportunidade de prestigiar participações especiais de artistas como Alex Hurtado, Aline Lakiss, André Carneiro, Daniel Negreiros, Rafa Alves e Renato Azambuja.

Alguns dos melhores músicos da cena local se reunirão em um mesmo palco para uma noite de pura energia e rock n’ roll . Para fechar de maneira especial, , o after hours acontecerá no rooftop do local, um dos mais bonitos da cidade, com a DJ Ana Chris, que levará a mistura perfeita com eletro rock para animar o público até altas horas.

Daniel Wills destaca a importância de garantir o ingresso o quanto antes, já que a casa está sujeita a super lotação. Os ingressos podem ser adquiridos neste link .

