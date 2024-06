Redação GPS Mezanino da Torre oferece esquenta para show de despedida do Natiruts

Os finais de tarde em Brasília têm se tornado mais especiais graças ao Corona Sunset Spots, uma curadoria exclusiva de bares e restaurantes promovida pela cerveja Corona, focada em oferecer as melhores vistas para o pôr do sol. Neste sábado (08), o local escolhido é o Mezanino, no rooftop da Torre de TV. O evento será o esquenta oficial para o show do Natiruts na capital, parte da turnê ‘Leve com Você’, que marca a despedida da banda dos palcos.

O pré-evento contará com sets dos DJs Camila Jun e Umiranda, prometendo uma atmosfera animada e festiva. Além disso, os primeiros 200 fãs que apresentarem o ingresso do show do Natiruts ganharão uma cerveja Corona como cortesia no evento oficial. Os convites limitados para o Corona Sunset Spot na Torre de TV estão disponíveis na Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 30.

O projeto Sunset Spots da Corona contempla seis locais em seu primeiro guia, descritos como “um verdadeiro caminho do sol que, mesmo não estando à beira-mar, resgata a conexão com um dos fenômenos naturais mais espetaculares”. A iniciativa visa proporcionar aos brasilienses momentos de pausa e contemplação na agitação da cidade.

Para selecionar os locais, a Corona levou em consideração as variadas preferências do público, incluindo desde bares à beira do Lago Paranoá até estabelecimentos modernos no centro da cidade.

Serviço

Corona Sunset Spots – Mezanino

Local: Torre de TV, Eixo Monumental, S/N, Torre de TV de Brasília – Andar R (Restaurante)

Data: sábado (08/06), a partir das 16h

Convites: Bilheteria Digital, a partir de R$ 30

Mais informações: @meza.nino

Classificação indicativa: 18 anos

