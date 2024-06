Redação GPS Lira planeja medidas para evitar confusões na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira (PP-AL), estaria se movimentando nos bastidores para evitar que as recentes confusões que têm marcado as comissões da Casa se repitam. De acordo com uma fonte próxima ao deputado, a ideia seria promover alterações no regimento interno como forma de tentar coibir os episódios acirrados que vêm ocorrendo.

Em uma dessas situações, na quarta-feira (5/6), um bate-boca generalizado tomou conta do Conselho de Ética, durante a leitura do parecer de Guilherme Boulos (Psol-SP) pelo arquivamento do processo contra André Janones (Avante-MG). Outro caso polêmico aconteceu em abril, quando o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) expulsou um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) aos empurrões da Câmara, alegando que ele teria ofendido alguém. A confusão acabou envolvendo até Kim Kataguiri (União-SP).

“As situações foram registradas em vídeos que viralizaram nas redes sociais, gerando uma repercussão negativa para a imagem da Câmara dos Deputados”, destacou a fonte próxima a Arthur Lira. O presidente da Casa estaria empenhado em buscar soluções para evitar que esses episódios se repitam, visando garantir um ambiente de debates mais condizente com o papel do Legislativo.

