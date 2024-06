Pedro Reis Influenciadora Duda Nogueira lança podcast “Chocolate com Pimenta”

A influenciadora Duda Nogueira , filha do senador Ciro Nogueira, está prestes a iniciar um novo projeto no mundo da comunicação: um podcast intitulado “Chocolate com Pimenta”. Atualmente morando em Atherton, no Vale do Silício, Estados Unidos, Duda compartilhou que a ideia de lançar um podcast já vinha sendo cultivada há algum tempo.

“Amo me comunicar! E vamos focar em falar de relacionamentos, um assunto que também amo” , revelou.

Duda, que havia trancado a faculdade de arquitetura para se dedicar às redes sociais, anunciou que retomará os estudos este ano com a previsão de conclusão do curso em um ano. Paralelamente, decidiu explorar novos segmentos de comunicação com o lançamento do podcast.

O podcast será gravado em um estúdio em São Paulo, exigindo que Duda viaje ao Brasil a cada dois meses. “Ainda não decidimos a recorrência dos episódios” , explicou. A previsão é que a estreia ocorra em junho, embora a data exata ainda não esteja definida.

O nome “Chocolate com Pimenta” é uma referência à dinâmica entre Duda e sua coapresentadora e amiga, Laura Dubugras. “Eu sou morena (chocolate) e a Laura é ruiva (pimenta), e sempre brincamos que somos a mistura do doce e do picante” , contou.

As gravações dos primeiros quatro episódios já ocorreram, e o podcast estará disponível nas plataformas YouTube e Spotify. As convidadas ainda são mantidas em segredo, prometendo surpresas para os ouvintes. Duda conclui: “Nós somos amigas e vizinhas na Califórnia! Estamos programando a um mês, colocamos em prática bem rápido” .

