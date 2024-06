Beatriz Lima Leal Hermès faz segundo desfile de outono-inverno 2024

“Um tributo à cidade onde tudo é possível” – A noite de Nova York foi invadida pela passarela da Hermès nessa última quinta-feira (6), na qual marca apresentou o segundo capítulo da coleção feminina de outono-inverno 2024 no Pier 36.

Nesta nova parte da coleção, a Hermès traz mais sex appeal , com um toque mais jovem e urbano. “ A energia das ruas se reflete no estilo sofisticado de uma cavaleira urbana, espelho vibrante de uma cidade em movimento. As linhas familiares do guarda-roupa equestre são reinterpretadas em um visual citadino e esportivo “, explica a marca em seu site.

O outono-inverno 2024 eclético, plural e otimista tem contraste de opostos e silhuetas elegantes. Cores como amarelo mostarda, vermelho, azul, preto, marrom, bege e branco são harmonizadas em diferentes tecidos, como couro, cashmere, seda e malha.

Os looks foram complementados principalmente com botas de couro estilo cowboy, joias, bonés de marinheiro de couro com um toque moderno, além de cintos de lenço, correntes e couro. As bolsas de diferentes tamanhos e perfeitas para diferentes ocasiões surgiram na passarela, com destaque para as bolsas-envelope e mini bolsas usadas na cintura.

