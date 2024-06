Redação GPS Grandes espetáculos marcam segundo semestre na Broadway

Assistir aos espetáculos da Broadway é uma experiência única para quem visita Nova York . A região, que fica na Times Square, concentra 41 teatros profissionais entre as ruas 42 e 53 e é famosa principalmente por causa dos musicais.

O GPS selecionou algumas produções que estão em cartaz neste segundo semestre e entre elas estão adaptações de livros e filmes consagrados, além de peças premiadas.

Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne, Steve Carell, Sarah Paulson, Jessica Lange e Rachel McAdams são alguns dos nomes que protagonizam as histórias em cartaz. Confira na lista:

Mary Jane – A peça faz curta temporada e se encerra em 30 de junho

A peça escrita por Amy Herzog, finalista do Prêmio Pulitzer, é dirigida pela vencedora do Obie (prêmio concedido anualmente às produções Off-Broadway e Off-Off-Broadway de Nova York), Anne Kauffman; e conta com Rachel McAdams como protagonista.

The Notebook – em cartaz até novembro

A história de amor entre Noah e Allie, que saiu dos livros para o cinema, ganha o tratamento da Broadway, com músicas e letras escritas pela cantora e compositora Ingrid Michaelson.

Water for Elephants – Em cartaz até fevereiro de 2025

Essa versão para a Broadway do romance Água para Elefantes, de Sara Gruen, conta com Grant Gustin, que estreia na Broadway, ao lado de Isabelle McCalla. Os dois mostram sua química como o veterinário de circo Jacob Jankowski e a artista Marlena Rosenbluth. A direção é de Jessica Stone (Kimberly Akimbo).

Cabaret at the Kit Kat Club – Em cartaz até março de 2025

A produção cria a atmosfera do clube berlinense da era Weimar. Eddie Redmayne continua no papel de mestre de cerimônias, e a atriz de cinema, TV e teatro Gayle Rankin interpreta Sally Bowles.

Confira outras produções em cartaz:

Mother Play – A peça faz curta temporada e se encerra em 16 de junho

Uncle Vanya – A peça faz curta temporada e se encerra em 16 de junho

An Enemy of the People – Em cartaz até 23 de junho

Patriots – Em cartaz até 23 de junho

Appropriate – Em cartaz até 30 de junho

A Beautiful Noise – Em cartaz até 30 de junho

Merrily We Roll Along – Em cartaz até 7 de julho

The Wiz – Em cartaz até agosto

Suffs – Em cartaz até setembro

The Great Gatsby – Em cartaz até novembro

Hell’s Kitchen – Em cartaz até janeiro de 2025

The Outsiders – Em cartaz até janeiro de 2025

The Who’s Tommy – Em cartaz até janeiro de 2025

The Heart of Rock and Roll – Em cartaz até janeiro de 2025

The post Grandes espetáculos marcam segundo semestre na Broadway first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .