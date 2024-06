Emanuelly Fernandes George Clooney se desentende com presidente Joe Biden

O ator George Clooney expressou sua indignação à Casa Branca após o presidente Joe Biden criticar o mandado de prisão emitido contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, um processo no qual a esposa de Clooney, Amal Clooney, teve papel importante.

Insatisfeito com a postura do presidente, Clooney ligou para a Casa Branca, e conversou com o conselheiro de Biden, Steve Ricchetti, o ator pediu que sua insatisfação fosse comunicada ao presidente.

De acordo com o jornal Washington Post, o ator teme que sua esposa, natural do Líbano, possa ser deportada dos Estados Unidos caso sanções aprovadas pelo Congresso americano sejam implementadas contra membros do Tribunal Penal Internacional (TPI).

Amal Clooney é advogada de direitos humanos, e desempenhou um papel fundamental no processo do TPI que resultou no pedido de prisão de Netanyahu, de seu ministro da Defesa e de três líderes do Hamas. No entanto, segundo o jornal Washington Post, o presidente Biden considerou “ultrajante” o pedido de prisão do premiê israelense, afirmando que “não havia equivalência moral entre Israel e o Hamas”.

Apesar das ameaças, Amal Clooney, de 46 anos, mantém sua posição firme.

“Não aceito que qualquer conflito deva estar fora do alcance da lei, nem que qualquer perpetrador deva estar acima da lei”, escreveu Amal Clooney em comunicado. “Portanto, apoio o passo histórico que o Procurador do Tribunal Penal Internacional deu para fazer justiça às vítimas das atrocidades em Israel e na Palestina.”

George e Amal Clooney foram grandes apoiadores da candidatura de Joe Biden à presidência, investindo cerca de USD 500.000 na campanha eleitoral de 2020 e organizando uma arrecadação de fundos que levantou outros USD 7 milhões para o então candidato. Com isso, surgem dúvidas sobre a continuidade da parceria entre o casal e o presidente, especialmente considerando que os Clooney seriam as principais atrações de um evento de arrecadação de fundos para a reeleição de Biden.

