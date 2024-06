Emanuelly Fernandes Dolce

Na noite desta quinta-feira (6), a Dolce&Gabbana celebrou a reinauguração de sua boutique no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, revelando um novo e sofisticado projeto. O evento também marcou a inauguração da primeira loja Dolce&Gabbana Casa no Brasil, um espaço exclusivo dedicado ao universo de decoração da renomada marca italiana.

As atrizes Taís Araújo e Grazi Massafera, que estavam deslumbrantes em looks da coleção Spring Summer 2024, prestigiaram o coquetel, que teve como atração musical um DJ set comandado por Pathy de Jesus.

A boutique Dolce&Gabbana JK Iguatemi agora oferece a gama completa de produtos da marca, incluindo roupas prontas para vestir, acessórios e joias nas linhas feminina, masculina e infantil, além de um espaço inteiramente dedicado à Dolce&Gabbana Casa.

Entre os destaques da coleção de decoração estão almofadas de sarja e duquesa, colchas estampadas, copos de Murano soprados e pratos de cerâmica siciliana. A marca trouxe também velas perfumadas e acessórios de madeira lacada, celebrando o melhor do artesanato italiano e a arte de viver bem em casa.

Temas clássicos como Blu Mediterraneo, Leopardo, Carretto Siciliano e Zebra ganham vida em acessórios de mesa, tecidos e objetos decorativos, refletindo o estilo de vida, a tradição e a inovação que são a essência da Dolce&Gabbana.

A fachada da nova boutique é um espetáculo à parte, com uma grande janela emoldurada em pedra Basaltina de origem italiana. O interior, um espaço aberto e contemporâneo que é inspirado na arquitetura italiana. As paredes internas são alternadas entre preto polido e estuque branco, criando uma atmosfera harmoniosa. A combinação de materiais, incluindo pisos de pedra Basaltina e carpetes pretos, juntamente com toques de moldura de aço inoxidável, enfatiza o DNA da Dolce&Gabbana.

