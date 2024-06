Yumi Kuwano Dia dos Namorados: hotéis oferecem experiências românticas para casais

Com a proximidade da data mais romântica do ano, os casais se preparam para ter experiências incríveis neste dia 12 de junho . São inúmeras opções, mas além do tradicional jantar é possível fugir do óbvio e da rotina investindo em momentos especiais. Os pacotes em hotéis são uma ótima alternativa para viver uma experiência completa, sofisticada e cheia de romantismo. Por isso, o GPS Brasília preparou uma lista com lugares para surpreender a pessoa amada na cidade e até em outros destinos para quem quiser aproveitar para ter uma experiência fora da cidade, incluindo viagem, hospedagem e gastronomia.

A hospedagem com uma diária na categoria standard inclui decoração romântica, jantar dos namorados e café da manhã no Royal Tulip Brasília Alvorada (R$ 1.500). Já o Jantar dos Namorados é aberto ao público e está a partir de R$ 320, com sugestão do chef Elizio Correa que inclui entrada, prato principal, sobremesa, vinho da casa e bebidas não alcóolicas. Tudo isso com som ao vivo de da cantora Indiana Nomma.

O Oscar Restaurante promete uma noite cheia de romantismo com a pianista Ana Ferreira, tornando momentos ainda mais especiais. Salmão Gravlax, filé alto e risoto de frutos do mar estão entre as opções de prato principal. O valor do jantar é de R$ 291,50 (por pessoa).

O União e Bem-Estar oferece um day spa em um ambiente acolhedor e relaxante para celebrar o amor e momentos de conexão a dois. A experiência conta com ritual de boas-vindas e acolhimento, banho de hidromassagem com leite e mel, brinde com espumante, frutas secas ou chocolate, massagem ayurvédica com óleos aromáticos. Toda a experiência tem duração de 2h30. O valor individual é de R$ 485 e para o casal, R$ 970. Hóspedes têm descontos especiais.

Além disso no Restaurante Diamantina do Kubitschek Plaza terá jantar especial no dia 12. Na sugestão de menu está a pupunha defumada com mix de brotos, castanha e molho de mel como entrada, tornedor de filé grelhado regado com Vinho do Porto, acompanhado de risoto de limão siciliano e camembert ou robalo em crosta de gergelim com velouté de gengibre, aspargos assados e batatas com ervas. Valor (por pessoa): R$ 180.

Unindo um jantar no bar da cobertura com hospedagens, o hotel oferece acomodações decoradas dentro da temática romântica acompanhadas por uma garrafa de vinho, com preços que vão de R$2.428 a R$3.798 + 13% de taxa de serviço, de acordo com a categoria desejada.

São Paulo

Aqui os apaixonados podem escolher entre os dois pacotes especiais. O Pacote Romance (a partir de R$1.664), que inclui café da manhã no Terraço Jardins, uma garrafa de espumante no quarto, amenities românticos, 20% de desconto em tratamentos e massagens no The Spa at Renaissance e late check-out mediante à disponibilidade. Já o Pacote Ultimate Romance (a partir de R$2.871) oferece café da manhã no restaurante ou serviço de quarto, uma garrafa de champagne e flores no quarto, um presente especial para o casal, acesso ao Club Lounge, 20% de desconto em tratamentos e massagens no The Spa at Renaissance e late check-out garantido até as 18h. O restaurante também vai contar com jantar aberto ao público.

Acomodação luxuosa, champagne Perrier Jouet e um buquê de rosas de de boas-vindas, além de amenidades especiais estão entre os atrativos do Rosewood São Paulo. O pacote especial também inclui um fotógrafo para o casal no Rooftop Bela Vista. O jantar no restaurante Blaise ou nas cabanas da Emerald Garden Pool está incluso. Uma experiência no Asaya SPA By Guerlain também pode ser adquirida no momento da reserva que pode ser feita por telefone (11 3797-0500) ou e-mail ([email protected]).

Rio de Janeiro

O pacote com jantar e hospedagem inclui decoração, amenities e enxoval especiais, a partir de R$ 1.366. Para quem quer fugir do tradicional e celebrar antes ou depois da data, o hotel também conta com o Pacote Romântico, que inclui diária com estacionamento; decoração, enxoval e amenities para banho diferenciados; morangos, chocolates e espumante, tábua de queijos, café da manhã no Abelardo Restaurante e Bar no dia seguinte, além de late check-out, a partir de R$ 1.373.

Outra opção é a hospedagem com jantar no restaurante Clarice incluso. O Pacote Namorados (a partir de R$ 1.850) já está disponível para reservas até o dia 16 de junho e conta com decoração especial, buquê de rosas, óleo para massagem, morango, chocolates e espumante.

