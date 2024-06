Agência Brasília Dia D contra a pólio tem mais de 90 locais de imunização neste sábado (8)

O Dia D de Vacinação nacional contra a pólio será ampliado no DF. Imunizantes também em combate a gripe, covid-19 , dengue e outras doenças serão aplicados em mais de 90 locais de atendimento. Na prática, haverá doses para todas as idades, de bebês a idosos, sempre seguindo o calendário de rotina, as faixas etárias e os grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

“É dia de vacinar toda a família. O foco são as crianças de 1 ano a menores de 5 anos, público-alvo da dose contra a pólio. Porém vamos aproveitar para oferecer outras imunizantes a todos que precisam atualizar seus cartões”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. A pasta fez uma ampla operação logística para garantir os estoques.

Além da pólio, crianças poderão tomar doses contra hepatite, meningite, pneumonia, sarampo, febre amarela, sempre conforme o calendário de vacinação. Meninos e meninas de 9 a 14 anos recebem imunizantes contra o papilomavírus humano (HPV). Já as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem se vacinar contra a dengue, seja a primeira ou a segunda dose.

Para adolescentes e adultos, serão ofertados imunizantes contra hepatite B, tétano e difteria (vacina dT), febre amarela e sarampo, caxumba e rubéola (vacina tríplice viral). Também há esquemas de vacinação específicos a bebês e idosos. A única exceção é a BCG, que não estará disponível.

A orientação para todos os públicos é levar um documento de identidade e a caderneta de vacinação. A lista completa com os locais de atendimento, horários e os imunizantes disponíveis em cada ponto pode ser acessada no site da Secretaria de Saúde .

