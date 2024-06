Agência Brasília Delegacia do Lago Norte é entregue para a comunidade após reforma

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha , inaugurou nesta sexta-feira (7) a reforma da 9ª Delegacia de Polícia Civil do Lago Norte, localizada na SHIN 3/5. Essa é mais uma delegacia entregue pelo Executivo local nos últimos cinco anos. Com um investimento de aproximadamente R$ 4,5 milhões, a unidade policial foi completamente reconstruída e ampliada, agora oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população, com funcionamento 24 horas.

“A inauguração desta delegacia é um marco para o Lago Norte. A gente vem fazendo um trabalho de valorização das polícias Civil e Militar. Aqui em Brasília fazemos um combate – graças aos homens e às mulheres da polícia – muito importante contra o crime. Fico feliz de poder acompanhar esse trabalho e ladear com os policiais nessa luta incansável pela segurança pública do DF”, destacou o chefe do Executivo, ressaltando a importância da reforma para a segurança do DF.

O governador ainda afirmou que o GDF continuará trabalhando em prol da segurança. “Em tudo que for necessário para fazer nomeações, ampliar e melhorar as polícias, podem contar comigo. É uma alegria fazer essa inauguração que vai beneficiar tanto a população dessa cidade”, acrescentou.

Com instalações modernas e de acordo com as normas atuais de acessibilidade, a delegacia possui mais de 20 salas, entre seções de investigação, espaços para os servidores e áreas exclusivas e adaptadas para atender mulheres e crianças vítimas de violência, garantindo maior privacidade e segurança. Além disso, conta com um acesso reservado para atendimento de custodiados, o que evita a circulação de detidos pela unidade.

O delegado-chefe, Gerson de Sales, ressaltou que a reforma possibilitará um melhor acolhimento para a comunidade e servirá também como um incentivo para os servidores. “A reforma foi pensada em atender melhor todos que procuram a delegacia. Além disso, uma estrutura moderna motiva os servidores a prestarem um trabalho mais eficiente e de melhor qualidade para a sociedade”, destacou. Atualmente, trabalham na unidade policial 37 servidores.

Mais segurança

Para os moradores, a reabertura da 9ª DP no endereço de origem e com novas instalações traz uma maior sensação de segurança para a comunidade. Pelo menos é o que espera o corretor de seguros e presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Hildebrando Lustosa. “Para a comunidade, é uma tranquilidade e, ao chegar, ter um ambiente arrumado e espaçoso é importante, porque aqui é um lugar onde a população vem em busca de solução. O espaço acolhedor dá para o morador mais segurança”, afirmou Lustosa.

O administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira, disse que a reforma era uma demanda dos moradores da região aguardada há mais de 20 anos. “A reforma da delegacia realmente pode dar conforto para quem está trabalhando e para quem também tem acesso à delegacia. Quando você dá qualidade de vida para os funcionários, o serviço também é qualidade para as pessoas da cidade, então é mais um presente do governo para o Lago Norte”, frisou.

O retorno da delegacia para o prédio reformado ainda traz economia para o governo, tendo em vista que o equipamento público funcionava em um prédio alugado no Setor de Habitações Individuais Norte (SHIN).

Ampliação do serviço

O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal , José Werick, destacou as melhorias para a segurança da cidade. “Mais essa entrega retrata o comprometimento do nosso governador com a segurança do DF e com a população, entregando as condições de trabalho para que nós tenhamos resultados de excelência. Resultados que são mostrados a cada dia na redução das estatísticas criminais”, comentou.

Desde 2019, diversas delegacias foram construídas ou estão passando por reformas no DF. As novas unidades estão alinhadas com o esforço do governo em ampliar o combate ao crime e, ao mesmo tempo, oferecer espaços com melhores condições de trabalho para os policiais.

Somente em 2023, foi anunciada a construção de quatro novas delegacias com investimentos de aproximadamente R$ 35 milhões. No início de maio, o GDF inaugurou a 35ª DP em Sobradinho II, com um aporte de R$ 10,5 milhões. Em Taguatinga Centro, a 12ª DP está com obras em andamento, com um custo aproximado de R$ 15 milhões. Outra unidade do Lago Norte, a 10ª DP, também passou por ampla reforma, orçada em aproximadamente R$ 5 milhões.

Outra benfeitoria muito esperada pela polícia é o novo Instituto Médico Legal (IML), localizado dentro do Complexo da PCDF, ao lado do Parque da Cidade. Ao custo de R$ 33,8 milhões, o novo prédio em construção é mais de três vezes maior que o atual. Terá cerca de 12 mil m² de área construída e oferecerá serviços essenciais, como cartório de registros públicos, atendimento de assistência social e central de captação de órgãos.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, apontou que todas essas entregas são resultado de ações de diversas áreas do governo. “Essa soma de esforços é o que nos permite essas entregas. Uma equipe de pessoas tem se debruçado no compromisso de deixar um Distrito Federal melhor em todos os aspectos e, certamente, em matéria de segurança pública”, avaliou.

